Bundesliga Nagelsmanns To-do-Liste: "Top-Spiel machen" gegen Freiburg

Zurück auf Platz eins lautet die Ansage, auch wenn das bei vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Union Berlin nicht ad hoc gelingen kann. Immerhin könnte das im Liga-Alltag schwächelnde Münchner Star-Ensemble mit einem Sieg in der Allianz Arena an den seit Wochen sehr stabil auftretenden Freiburgern vorbeiziehen. "Es gilt, den Schwung aus der Champions League mit in die Liga zu nehmen und da die Spiele zu gewinnen. Damit geht es gegen Freiburg los", hatte der erneut als Neuer-Vertreter geforderte Sven Ulreich bereits nach dem 4:2 am Mittwoch bei Viktoria Pilsen angemahnt.