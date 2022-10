Bundesliga Experte: Hertha und Windhorst zur "Zusammenarbeit verdammt"

"Am Ende wird es doch so sein, egal, was da vorgefallen ist: Die beiden sind aufgrund der Konstellation verdammt zur Zusammenarbeit. Ein Verkauf der Anteile ist so gut wie unmöglich", sagte Zülch der Deutschen Presse-Agentur. "Hertha BSC wird keinen Käufer zu diesem Preis für diese Anteile finden", sagte der Professor für Accounting und Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management.