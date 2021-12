Bundesliga Erster Auftrag erfüllt: Tedesco bringt RB Leipzig in Schwung

Denn wirklich gearbeitet hatte er mit seinem Team auf dem Platz in den zwei Tagen seit seiner Ankunft in Leipzig noch nicht. "Es ging in erster Linie darum, den Reset-Knopf zu drücken. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, nicht nur Spielern, auch mit dem Staff. Einerseits ist es zwar wichtig, unvoreingenommen in die neue Aufgabe zu gehen, andererseits brauchst du aber auch Informationen darüber, was gut und was nicht so gut war", sagte der Deutsch-Italiener im MDR.