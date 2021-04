Bundesliga Eintracht und Bobic trennen sich "einvernehmlich"

Der Verein verliert im Sommer seine komplette Führungsriege. Hütter wechselt zu Borussia Mönchengladbach, der Kontrakt von Bobic ist nun aufgelöst und der von Sportdirektor Bruno Hübner läuft aus und wird nicht verlängert. Der Verein sei "aktuell in allen Bereichen bestens aufgestellt", betonte Holzer. Über die weiteren Beratungen wolle man nicht informieren "und somit auch keine Spekulationen kommentieren", fügte Holzer an. Als Top-Kandidat gilt derzeit Ralf Rangnick, der laut Sky Trainer und Sportvorstand in Personalunion werden könnte.