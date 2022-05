Bundesliga Ein Meistertrainer kehrt zurück: Kovac vor Wolfsburg-Wechsel

Kohfeldt traute man das nicht mehr zu. Dessen Vorgänger Mark van Bommel hatte viele der Probleme erst geschaffen. Kovac aber sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erst in dieser Woche in einem großen Interview: "Jeder Trainer gibt sein Maximum, alle wollen Erfolg haben. Aber mein ganzes Leben bestand darin, sehr fleißig zu sein. Das habe ich in den Trainerjob mitgenommen." Man müsse die Spieler "zwar auch mitnehmen und begeistern, aber man muss von ihnen auch viel fordern und sie fördern. Es ist ein schmaler Grat."

Der frühere Bundesliga-Profi mit der deutschen und kroatischen Staatsangehörigkeit kennt seinen Ruf. "Sie kennen ja auch die ganzen Geschichten: Der Kovac hat wieder zweieinhalb Stunden trainiert", sagte er. Aber jemanden wie ihn wollen sie in Wolfsburg. Plus seinen Namen, plus seine Erfolge.

Double-Sieger mit den Bayern

Kovac führte die kroatische Nationalmannschaft zur WM 2014, Eintracht Frankfurt zum DFB-Pokalsieg 2018 sowie den FC Bayern München zum Double aus Meisterschaft und Pokal 2019. Nicht einmal sechs Monate später musste er beim deutschen Rekordmeister wieder gehen.

In Wolfsburg soll er den VfL mit jungen und ehrgeizigen Neuzugängen wie Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld) und Jakub Kaminski (Lech Posen) zurück in einen europäischen Wettbewerb führen. "Nächstes Jahr wollen wir gerne wieder um diese Plätze mitspielen", sagte Florian Kohfeldt als er Anfang des Monats noch davon ausging, Trainer bleiben zu dürfen. Das wird jetzt die Aufgabe für Niko Kovac sein.