Bundesliga BVB siegt glücklich im Spitzenspiel in Gladbach

"Das war schon ein komisches Gefühl bei meinem ersten Spiel hier in Gladbach", sagte Hazard, der sein Tor still feierte an alter Wirkungsstätte. Dass er überhaupt von Beginn an spielte, war durchaus überraschend: Auf den aktuell erfolgreichsten Dortmunder Torschützen Jadon Sancho, der einige Tage krank war, hatte BVB-Coach Lucien Favre zunächst verzichtet.

Durch die Führung wurde der ungestüme Gladbacher Beginn etwas gebremst. Dortmund verteidigte abgeklärt und bekam mehr Ruhe in die eigenen Aktionen. Nach vorne tat sich aber wenig. Der neue Wunderstürmer Erling Haaland war diesmal kein Faktor.

Ganz ausschalten konnte der BVB den Gladbacher Angriff indes nicht. Viel Glück hatten die Westfalen kurz vor der Pause - insbesondere Dan-Axel Zagadou, der zunächst Jonas Hofmann im Strafraum elfmeterwürdig von den Beinen holte und kurz darauf Christoph Kramer den Ellbogen ins Gesicht rammte. In beiden Situationen drückte Schiedsrichter Sascha Stegemann ein Auge zu, gab keinen Strafstoß und zeigte nur Gelb. "Das ist Wahnsinn. Da wünsche ich mir, dass der Schiedsrichter rausgeht und sich das Ding anschaut", sagte Hofmann zu dem nicht gegebenen Strafstoß.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff fiel dann der überfällige Ausgleich. Erst dadurch wachte der BVB wieder auf und legte einen Zwischenspurt ein. Die erneute Führung fiel dennoch glücklich. "Wir haben in der zweiten Halbzeit super gespielt. Das war sehr wichtig für die Meisterschaft", befand BVB-Trainer Lucien Favre. Für die Dortmunder steht nun am Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel an.

Trotz einiger Befürchtungen im Vorfeld hielten sich beide Fan-Gruppierungen mit heftigen Schmähungen zurück. Die Anhänger beider Teams beließen es bei in der Wortwahl halbwegs harmloser, allerdings deutlicher Kritik am ungeliebten DFB.