Bundesliga Doch wieder eine Zittersaison? Werder vor wichtigen Wochen

Bereits am Mittwoch steht das verlegte DFB-Pokal-Viertelfinale beim SSV Jahn Regensburg an. Ein Sieg und damit verbunden der Einzug in die Runde der letzten Vier wäre ein großer Erfolg für die Bremer - ein Aus beim Fünftletzten der 2. Bundesliga aber eine große Enttäuschung. In der Liga geht es anschließend gegen die Schwergewichte RB Leipzig und Borussia Dortmund weiter - und dann mit dem Schlüsselspiel gegen den FSV Mainz 05. Werder steht vor wegweisenden Wochen.