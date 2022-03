Bundesliga "Zwingend": DFB wertet Spiel nach Becherwurf für Gladbach

"Gemäß der für alle Vereine geltenden Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ist das Spiel für den VfL Bochum mit 0:2 als verloren zu werten, da der Verein für seine Zuschauer verantwortlich ist und das Verschulden der Zuschauer dem Verein zuzurechnen ist", begründete Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, das Urteil am Donnerstag in einer DFB-Mitteilung. Am Abend akzeptierte der VfL Bochum das Urteil. Er werde keinen Einspruch einlegen, teilte der Verein mit.