Bundesliga "Deutliches Zeichen": FC Bayern bindet Kimmich bis 2025

"Joshua identifiziert sich total mit dem FC Bayern. Er hat erkannt, welchen Wert es hat, langfristig in einem Verein zu spielen und viele Dinge mitprägen zu können sowie an großen Erfolgen und an einer Ära beteiligt zu sein", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sieht in der Einigung mit Kimmich "ein deutliches Zeichen", das der FC Bayern "nach innen wie nach außen" sende.

"Wir wollen unsere besten Spieler langfristig unter Vertrag nehmen", sagte Salihamidzic. Kimmich werde bei Bayern "Geschichte schreiben". Er sei "ein Weltklassefußballer mit einer überragenden Mentalität".

