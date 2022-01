Bundesliga Debatte über Druck im Profi-Fußball nach Eberl-Rücktritt

Eberl hatte bemerkenswert offen über seine Nöte gesprochen. "Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt", hatte der 48-Jährige ausgeführt. "Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein." Königs hatte nüchtern und scheinbar empathielos gewirkt. "Wir haben das respektiert, nicht akzeptiert", hatte der 80-Jährige gesagt und hinzugefügt: "Als er uns im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal angesprochen hat, waren wir erschrocken. Was der will. Dass er aussteigen will."