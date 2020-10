Bundesliga Das war der Samstag, das bringt der Sonntag

NOCH EIN TRAINER IM BLICKPUNKT: Sportchef Horst Heldt polterte schon vor dem Spiel. Allerdings über den seiner Meinung nach nicht sinnigen saisonübergreifenden Bilanzvergleich des 1. FC Köln. Man habe erst zwei Spieltage, nicht zwölf, meinte er mit Blick auf die Serie von zwölf Spielen ohne Sieg. Gegen Borussia Mönchengladbach setzte es danach ein 1:3. "Wir haben uns dazu entschieden, weiter zusammenzuarbeiten, wir wissen aber auch, was auf uns zukommt in dieser Saison und dass dann so ein Start nicht gerade förderlich ist", sagte Trainer Markus Gisdol: "Aber es wird die ganze Saison so sein, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen und da musst du dir auch bewusst sein, dass es schwierige Phasen gibt, in denen die Ergebnisse nicht da sind."