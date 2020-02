Bundesliga Dämpfer für Leverkusen - Hoffenheim bereit für Bayern-Duell

"Zieht den Bayern die Lederhosen aus!", schallte es nach dem 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen aus dem Fanblock der TSG. Nach dem überraschenden Sieg über die Münchner in der Bundesliga möchten die Kraichgauer am Mittwoch nun auch für eine Pokalsensation sorgen. "Wir wollen in Berlin das Pokalfinale spielen. Mit so viel Selbstvertrauen fahren wir da hin", kündigte Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder bereits an.