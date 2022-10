Bundesliga Choupo dreht auf: Bayerns Mehrwert mit echtem Neuner

Coupo-Mouting überzeugt in vorderster Linie

In 65 eindrucksvollen Minuten auf dem Platz hatte Choupo-Moting zuvor auch persönlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Wenigspieler war für den weiter am Rücken lädierten Anführer Thomas Müller in die Startelf gerutscht und machte einfach mal den Lewy. Klar, Choupo-Moting ist kein Robert Lewandowski. Und er wird in seinem Profileben auch keiner mehr werden. Aber beim lustvollen 5:0-Torfest des Union-Berlin-Jägers FC Bayern gegen überforderte Freiburger bewies der Kameruner als Torschütze, Vorlagengeber und Anspielstation in vorderster Linie, welchen Mehrwert ein echter Mittelstürmer auch nach Lewandowski für das Bayern-Spiel haben kann.