Bundesliga BVB nach Last-Minute-Kollaps zurück im Frustmodus

Dass der BVB als erstes Team in der Bundesliga-Geschichte drei Tore von der 89. Minute an kassierte, war allen Beteiligten peinlich. Auch am Tag danach saß der Frust bei Sportdirektor Sebastian Kehl noch immer tief: "Wir dürfen uns in sechs Minuten von Werder Bremen im eigenen Stadion nicht noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das kann nicht unser Anspruch sein."