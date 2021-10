Bundesliga BVB erneut ohne Haaland - Zusatztickets schnell vergriffen

Ungeachtet des Fehlens von Haaland und weiterer Stammkräfte wie Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna machte der BVB-Coach aus einer Erwartungshaltung für die Partie gegen Augsburg keinen Hehl: "Wir sind Borussia Dortmund und wollen in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Da müssen wir natürlich diesen Gegner schlagen." Gleichwohl warnte er seine Profis vor dem Tabellen-15., dem in dieser Saison erst zwei Tore gelangen. "Wir treffen auf einen Gegner, der im Moment Probleme hat, aber für sich festgestellt hat, dass er was ändern muss. Das macht die Augsburger ein Stück weit unberechenbar und gefährlich."