Bundesliga Burkardt-Rückkehr lässt Mainz hoffen - Fischer hat "zu tun"

Am nächsten Samstag sollen die Aussichten in jeglicher Hinsicht besser werden: Sowohl in Augsburg, wo die Mainzer (15.30 Uhr) gastieren, als auch in Berlin beim Duell zweier Europacup-Teilnehmer (18.30 Uhr) werden kühlere Temperaturen und angenehmeres Fußballwetter erwartet. "Ich spiele auch lieber bei zehn Grad weniger", sagte Unions Abwehrspieler Robin Knoche nach dem Hitzeduell am Sonntag.