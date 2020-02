Bundesliga Nächstes Bremer Frusterlebnis in Augsburg - "Bleiben ruhig"

Der 37-Jährige hofft darauf, mit einem verbesserten personellen Tableau in einigen Wochen wieder den Werder-Fußball spielen zu können, mit dem er Erfolg haben will. Rückendeckung von Sportchef Frank Baumann hat er weiter. "Man hat wieder gesehen, dass ein klarer Plan da war, der erste Halbzeit komplett aufgegangen ist. Wir haben keine Zweifel an Florian", sagte Baumann und haderte. "Die Mannschaft will auf alle Fälle, aber wir sind nicht clever und mutig genug."