Bundesliga Bayern-Verteidiger Süle fällt vorerst aus - Muskelfaserriss

Ungewiss ist auch, ob Süle rechtzeitig bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 5./6. April wieder einsatzfähig sein wird. Womöglich droht ihm auch Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. Der nächste Bayern-Gegner in Europas wird an diesem Freitag (12.00 Uhr) am UEFA-Sitz in Nyon ausgelost. Das Viertelfinal-Rückspiel findet am 12./13. April statt.