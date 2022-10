Bundesliga Bayern und Streich rühmen Union: "Stehen zu Recht da oben"

Auch Freiburgs Coach Christian Streich rühmte die Eisernen am Sonntagabend als die Mannschaft, "die ziemlich sicher die beste defensive Organisation in der Bundesliga" habe. Nach dem bemerkenswerten 2:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund am Sonntag führt das Union-Team von Trainer Urs Fischer die Bundesliga nach gut einem Drittel der Saison mit bemerkenswerten 23 Punkten schon mit einem kleinen Vorsprung vor Serienmeister FC Bayern (19) und Freiburg (18) an.