Bundesliga Bayern ohne Müller: Choupo-Moting stürmt

Deswegen musste Müller schon am Mittwoch beim 4:2 gegen Viktoria Pilsen in der Champions ausgewechselt werden. Im Angriff beginnt dafür Routinier Eric Maxim Choupo-Moting. Beim deutschen Serienmeister fehlt auch Nationaltorhüter Manuel Neuer erneut. Für den Kapitän steht wie in Pilsen Sven Ulreich im Tor. Die in Pilsen verletzt fehlenden Alphonso Davies, Matthijs de Ligt und Serge Gnabry können wieder in der Startelf auflaufen. Nationalspieler Jamal Musiala sitzt nach seiner Corona-Infektion wie von Trainer Julian Nagelsmann angekündigt zunächst auf der Bank.