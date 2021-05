Bundesliga Bayern München verabschiedet "Unterschiedsspieler" Martínez

"Javi war neun Jahre lang ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft, die in dieser Zeit Historisches geleistet hat", sagte der künftige Vorstandschef Oliver Kahn. Martínez wurde in jedem Münchner Jahr deutscher Meister - die Fortsetzung dieser Serie will er nun erneut perfekt machen. Dann ist der FC Bayern Gastgeber für Mönchengladbach. "Javi Martínez wird immer einen besonderen Platz in der Geschichte dieses Vereins haben", sagte Präsident Herbert Hainer.