Bundesliga Bayer demontiert Frankfurt - Havertz und Paulinho überragen

Weil Bayer inzwischen so einen breiten Kader hat und so viele Alternativen, tanzen die Leverkusener erfolgreich auf drei Hochzeiten. Im DFB-Pokal im Halbfinale, in der Europa League im Achtelfinale, in der Liga wieder voll dabei im Kampf um die Champions League. Elf Siege aus den letzten 13 Spielen feierte die Werkself. Aktuell ohne Volland. Ohne Nationalspieler Nadiem Amiri. Ohne Kapitän Lars Bender. Und am Samstag ab der 35. auch ohne Abwehrchef Sven Bender, der sich das Knie verdrehte. Auf sechs Positionen hatte Bosz seine Elf verändert, die Erfolgsserie ging aber weiter.

Für die Eintracht wird es dagegen langsam brenzlig. Auch sie steht im Halbfinale des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Europa League. Doch in der Liga schlitterte sie als schwächste Auswärts-Mannschaft langsam in den Abstiegskampf. "Wir müssen ganz schnell Abstand nach unten schaffen", sagte Abwehrspieler Almamy Touré.