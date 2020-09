Bundesliga-Aufsteiger Mission Klassenerhalt: Arminia als "gallisches Dorf"

Die Ausgangslage für die kommende Saison ist schlecht, doch die Arminia will keinesfalls so enden wie der große Rivale SC Paderborn, der als Aufsteiger gleich wieder runter musste. "Warum sollten wir nicht das zweite Wunder schaffen?", meint Geschäftsführer Markus Rejek. Mit den Torjägern Klos (21 Treffer) und Andreas Voglsammer (12), der in Scheffau verletzt fehlt, wurde Arminia Bielefeld überraschend souverän Zweitliga-Meister. Für die Bundesliga setzt der Club wie stets auf das Kollektiv. Das demonstriert der Club auch in Scheffau, rund 20 Kilometer von Kitzbühel entfernt, wo die Spieler im Nobelhotel "Kaiserlodge" in Vierer-Appartements wohnen und selbst der Pressesprecher mit in die Challenge auf dem Platz eingebunden wird.