Bundesliga Hoffenheim will mit Breitenreiter nach Europa

"Mit neuem Ehrgeiz" in die Ligaspitze

Nach zwei verpassten Europacup-Teilnahmen unter der Regie von Vorgänger Hoeneß wollen die Hoffenheimer mit Breitenreiter wieder in die Erfolgspur zurückkehren und sich stabil in der Liga-Spitze etablieren. "Ich gehe mit großem Ehrgeiz an die Aufgabe in Hoffenheim", wurde der gebürtige Niedersachse in einer Mitteilung zitiert. Offiziell vorgestellt werden soll der neue Chefcoach beim Trainingsstart am 26. Juni in Zuzenhausen.