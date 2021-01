Bundesliga am Sonntag Bayern brennen auf Start gegen Mainz - Coman-Ausfall

Die Ziele 2021 sind in München nach fünf Titelgewinnen 2020 klar. "Wir möchten möglichst erfolgreich sein, wie in der letzten Saison", sagte Flick. Um das Triple wiederholen zu können, müssten aber von Spiel zu Spiel Leistung und Qualität kontinuierlich abgerufen werden. "Am Ende wird so ein Werk hoffentlich gekrönt", bemerkte Flick.

Der Fokus richtet sich im Januar zunächst mal auf die Bundesliga. "Wir haben keinen riesigen Vorsprung in der Tabelle", sagte Torwart Manuel Neuer und mahnte: "Die anderen Mannschaften schlafen nicht." Besonders an der defensiven Stabilität haperte es in der Endphase des vergangenen Erfolgsjahres. Die soll gerade auch mit der Rückkehr von Nationalspieler Joshua Kimmich in die Startelf wieder vorhanden sein.

Flick geht "schwer davon aus", dass in 2021 wieder häufiger die 100-Prozent-Bayern zu sehen sein werden. Bayern-Angreifer Thomas Müller benannte das Erfolgsrezept, das nicht nur gegen Mainz gilt: "Wenn wir sauber spielen, wenn wir technisch die Dinge so umsetzen, wie wir es auch taktisch wollen, dann sind wir schwer zu stoppen."

