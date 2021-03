Bundesliga am Freitag Rose sucht mit Mönchengladbach Ausweg beim FC Augsburg

DIE GLADBACHER PLEITENSERIE: Seitdem der Wechsel von Rose zu Borussia Dortmund im Sommer bekanntgegeben wurde, haben die Gladbacher fünf Pflichtspielniederlagen nacheinander kassiert. "Jedes negative Erlebnis hat immer was mit uns gemacht. Wir hinterfragen die Dinge und gehen kritisch miteinander um", versicherte Rose. In der Offensive machen die Rückkehrer Jonas Hofmann und Lars Stindl Hoffnung auf Besserung. Hofmann steht nach muskulären Problemen wieder im Training, Stindl kehrt nach einer Gelbsperre ins Team zurück. "Wir brauchen noch mehr Dynamik Richtung gegnerisches Tor, um noch mehr Präsenz in der Box zu haben. Die Jungs müssen sich das Spielglück erarbeiten und noch mehr investieren, da nehme ich sie auch in die Pflicht", erklärte Rose.