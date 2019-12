Bundesliga am Freitag Nächste Enttäuschung für Hoffenheim: Pleite gegen Augsburg

Blickwinkel zur Kirche

Ein Signal, das Hoffnung macht

Der Fall in Kleinbottwar, wo ein Mann die Trauerfeier seiner verstorbenen Frau nicht in der Georgskirche ausrichten darf, hat Redaktionsleiterin Karin Götz beschäftigt. Sie findet, dass die Entscheidung des Kirchengemeinderats nicht dazu beiträgt, dass Kirche näher an die Bedürfnisse der Menschen heranrückt.