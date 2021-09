Bundesliga 5. Spieltag Darüber spricht die Liga: RB unter Druck - Glasner-Rückkehr

WIEDERSEHEN: Er führte den VfL Wolfsburg in die Champions League. Und entwickelte Profis wie Wout Weghorst oder Maximilian Arnold zu Topspielern der Bundesliga. Viel erfolgreicher, als Oliver Glasner in Wolfsburg, kann man als Trainer nicht arbeiten. Trotzdem wechselte der Österreicher im Sommer zu Eintracht Frankfurt - und spielt mit seinem neuen Club nur in der Europa League. Denn Glasner und Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke kamen am Ende überhaupt nicht mehr miteinander klar. Selbst Ex-Kapitän Josuha Guilavogui sagte offen: "Ich bin froh, dass er weg ist!" Am Sonntag gibt es in der Volkswagen-Arena das Wiedersehen. Dem "Sportbuzzer" sagte Schmadtke: "Ich werde ihm guten Tag sagen und alles Gute wünschen." Denn was sie dem Trainer Glasner zu verdanken haben, wissen sie beim VfL genau.