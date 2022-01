Bundesliga 20. Spieltag BVB siegt, Pleite für Gladbach - Fürth gewinnt gegen Mainz

Nach zwei Unentschieden in der BayArena glückte der angestrebte Sieg für Leverkusen. Und wie! In der neunten Minuten traf Karim Bellarabi, eine Viertelstunde später erhöhte Moussa Diaby, ehe er in der zweiten Hälfte gleich zweimal zur Stelle war (65./70.) und Lucas Alario (81.) den Schlusspunkt setzte. Für Augsburg setzten sich zwei Serien trotz des Anschlusstreffers von Arne Maier (62.) fort: Auch im 15. Versuch in Leverkusen kein Sieg, dazu aktuell in der Liga seit fünf Partien sieglos. Die Quittung: Absturz in die Abstiegszone.

Der Einzug ins DFB-Pokalviertelfinale tat den Freiburgern noch einmal gut. Nach dem 1:5 zuletzt in der Liga gegen den BVB dominierten die Breisgauer das Südwest-Derby - selbst wenn ein Eigentor durch Hiroki Ito in der 37. Minute für die Führung sorgte. Im zweiten Spielabschnitt gelang Kevin Schade (71.) das 2:0. Der VfB bliebt im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg und Tor und steckt tief im Abstiegskampf.

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson musste gelbgesperrt erst recht leiden. Nach nur zwölf Minuten geriet seine Mannschaft, um die sich an der Seitenlinie Svenssons Assistent Babak Keyhanfar kümmerte, in Rückstand durch einen Treffer von Jeremy Dudziak. Nach drei Unentschieden besiegelte ein Eigentor von Stefan Bell in der 66. Minute den zweiten Saisonsieg des Aufsteigers und die fünfte Auswärtsniederlage der Mainzer nacheinander. Der Anschlusstreffer von Karim Onisiwo kam zu spät in der Nachspielzeit.