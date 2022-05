Bundeskanzler in Stuttgart Scholz: Vorsicht bei China-Geschäften

Scholz weist Kritik aus der Ukraine zurück

In der Veranstaltung verteidigte Scholz seinen Kurs zum russisch-ukrainischen Krieg. Erst am Morgen hatte ihn der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, scharf kritisiert. „Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen“, hatte der Botschafter gesagt. Deutschland sei „sehr entschieden auf der Seite der Ukraine“, betonte der Bundeskanzler indes in Stuttgart. Nach der EU und den USA sei Deutschland drittgrößter Geldgeber der Ukraine und einer der wichtigsten Waffenlieferanten. Diese Belieferung mit Waffen und Munition werde es so lange geben, „bis Russland von seinem Angriff ablässt“.