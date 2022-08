Bundeskanzler Energie und Sicherheit: Scholz besucht Skandinavien

Im Anschluss an die Beratungen in großer Runde spricht Scholz am Abend auf einer gemeinsamen Bootstour mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Am Abend reist der Kanzler dann nach Schweden weiter, wo er am Dienstagmorgen die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zu einem Gespräch unter vier Augen treffen wird. Anschließend ist ein Besuch beim Lastwagenhersteller Scania geplant, der gemeinsam mit Volkswagen an Konzepten zur Elektrifizierung des Lastverkehrs arbeitet.