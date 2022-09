Bundeskanzler-Besuch Literarischer Spaziergang: Kehlmann zeigt Scholz New York

Die beiden nutzten am Dienstagmittag (Ortszeit) eine Lücke im dichten Terminkalender des Kanzlers bei der UN-Vollversammlung zwischen einem Treffen mit kleinen Inselstaaten und einem Ernährungsgipfel, um für eine gute Stunde durch Manhattan zu spazieren. Der 48-jährige Schriftsteller holte Scholz von der deutschen Botschaft bei den Vereinten Nationen in der Nähe des UN-Hauptquartiers am East River ab, um ihm zunächst die New York Public Library auf der berühmten Fifth Avenue zu zeigen. Die fast 130 Jahre alte Bibliothek zählt mit mehr als 50 Millionen Büchern und anderen Medien zu den größten der Welt.