Bundesbildungsministerin Karliczek für Sprachtests schon in der Kita

In dem Interview verteidigte sich Karliczek auch gegen Kritik, die CSU-Chef Markus Söder indirekt an ihrer Arbeit geübt hatte. "In der ersten Hälfte der Wahlperiode haben wir Innovation, Forschung und Bildung richtig vorangebracht. Ich bin mit der Bilanz sehr zufrieden." In einigen Bereichen könne man allerdings noch zulegen. "Vor allem der Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft und damit in neue Produkte muss noch besser gelingen."

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding erklärte am Sonntag: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey habe beim Gute-Kita-Gesetz einen Großteil der finanziellen Mittel dazu genutzt, Kitas kostenfrei zu machen, statt beispielsweise in Sprachförderung zu investieren. "Bundesbildungsministerin Karliczek verrennt sich jetzt in Details, anstatt die großen Linien neu zu justieren. Sie hat es versäumt, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern neu zu gestalten und alle Länder in ein Boot zu holen." Sich jetzt als Bundesbildungsministerin über mögliche Konsequenzen aus Pisa auszulassen, sei ein "absoluter Treppenwitz".