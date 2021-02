Bundesarbeitsminister alarmiert Hubertus Heil warnt vor zivilem Ungehorsam

„Nicht nur von Konferenz zu Konferenz hangeln“

Scheinbar sei das Problem aber erkannt, sonst hätte es nicht den Wirtschaftsgipfel am vorigen Dienstag gegeben. Heil mahnte zudem einen „realistischen Perspektivplan für Öffnungen“ an, den man parteiübergreifend entwickeln müsse. „Wenn wir uns nur von Ministerpräsidenten-Konferenz zu Konferenz hangeln, werden wir erleben, dass wir zivilen Ungehorsam haben und sich Menschen nicht mehr an Regeln halten“, sagte der Arbeitsminister voraus. „Dann sind wir in einer Situation wie unsere tschechischen Nachbarn.“ Er sei sehr dafür, „dass wir uns noch mal auf Alarmstufe Rot zusammenschalten und gucken, was an Hilfe nötig ist“.