Bundesarbeitsgericht Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin nicht rechtens

Oberstenfelder Gebiet am Krixenberg

Wildkatze kontra Baugebiet

Eine Wildtierkamera hat möglicherweise eine Wildkatze abgelichtet – in dem Gebiet Am Krixenberg, in dem die Gemeinde Oberstenfeld gerne bauen würde. Klarheit besteht erst nach einem Gentest. Die Bauplanung läuft trotzdem weiter.