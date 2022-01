Bund-Länder-Beschluss Lauterbach hält 2G-plus-Regelung in Gastronomie für wichtig

Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die geplanten schärferen Zugangsregeln für die Gastronomie für ein zentrales Instrument im Kampf gegen die Corona-Variante Omikron. „Das ist eine deutliche Verbesserung, weil das war eine wichtige Quelle der Infektionen“, sagte Lauterbach am Freitagabend in der Sendung „ZDF Spezial“. Stundenlang ohne Maske in einem Gasthaus zu sitzen, sei angesichts der raschen Ausbreitung von Omikron sehr gefährlich.