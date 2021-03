Bürokommunikation Slack will Kommunikation erweitern

Slack habe keine Ambitionen, mit Videokonferenz-Angeboten wie Zoom oder Microsoft Teams zu konkurrieren, betonte Butterfield. Der Dienst arbeite aber an Funktionen, mit denen Situationen aus dem Büroalltag in einem digitalen Arbeitsumfeld nachempfunden werden können. Dazu gehöre die Möglichkeit, in einem Slack-Kanal eine gesprochene Frage zu stellen, ohne dafür erst einen Anruf auslösen zu müssen. Das sei so ähnlich, als käme jemand am Schreibtisch eines Kollegen vorbei, sagte Butterfield. Eine weitere Idee ist eine Funktion, bei der man Kommentare zu einem Vorschlag über einen längeren Zeitraum sammeln kann - etwa, damit sich Mitarbeiter aus verschiedenen Zeitzonen äußern können.