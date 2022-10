Bürgerschaftliches Engagement in Marbach Perspektiven für eine lebendige Stadt

Birgit Gündner und Clemens Mayer laden zum Speeddating in das Marbacher Jugendhaus Planet-X ein – und viele engagierte Marbacher kommen. An diesem Abend geht es freilich nicht um die übliche Methode beschleunigter Partnersuche – vielmehr gelten die Kontaktanbahnungen bei diesem Format den Bemühungen um eine attraktive Stadtentwicklung. Vielen Marbachern sind die Aktivitäten der Gruppe Treff.Q schon bekannt, ebenso wie vom zwischenzeitlich beliebten Treff Café Q im Hörnle. Mit von der Partie sind an diesem Abend aber auch weniger bekannte Gruppen. Über ein Dutzend Vertreter solcher engagierter Gruppierungen folgen der Einladung. Und da möchte natürlich jeder auf seine Aktivitäten hinweisen. Das erfordert große Zeitdisziplin – vom Moderator wie von den Referenten, um die vorgegebenen eineinhalb Stunden der Veranstaltung nicht zu sprengen. Letztendlich haben sich dann Gündner und Mayer doch gegen die Form des Speeddatings entschieden. Stattdessen gibt jeder eine kurze Präsentation nach vorgegebenen Eckpunkten. So muss jeder Vortragende nur einmal die von ihm vertretene Gruppe und deren Aktivitäten vorstellen. Als Hüter der Zeit wacht Mayer mit einer großen Stoppuhr und billigt jedem maximal fünf Minuten Redezeit zu – mehr nicht. Doch das wäre eigentlich gar nicht nötig, denn die Vortragenden halten sich akkurat daran und referieren in aller Kürze, was sie zusammen mit ihren Mitstreitern bewegen und leisten.