Seit Samstag läuft die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 26. April in Murr. Der amtierende Bürgermeister Torsten Bartzsch hat seine Bewerbung gleich kurz nach Mitternacht in den Briefkasten des Bürger- und Rathauses eingeworfen, teilte er am Sonntag in einer E-Mail mit. Bereits im November hatte er in einer Ratssitzung erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehe.