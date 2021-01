Bürgermeisterwahl Marbach geht in zweite Runde Tobias Möhle will weiter mitmischen

Marbach - Tobias Möhle tritt auch im zweiten Wahlgang an. Der 37-Jährige hat in den vergangenen Wochen 794 Marbacher von sich überzeugt und am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl Marbach 13,4 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Am meisten konnte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Rielingshausen, seinem Heimat- und Wohnort, punkten. Hier bekam er bis zu 28 Prozent der Stimmen.