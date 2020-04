Bürgermeisterwahl in Murr Aufruf zur Briefwahl wirkt offenbar

Bis 18 Uhr haben die Wahllokale im Rathaus, in der Gemeindehalle und in der Seniorenresidenz Bergkelter noch geöffnet. Dort ist bislang wenig los, wie das Rathaus am Nachmittag auf Nachfrage mitteilt. Der Grund dürfte sein, dass die Bürger aufgerufen waren, per Briefwahl zu wählen - was ebenfalls noch bis 18 Uhr möglich ist. An den Wahllokalen selbst wurden wegen der Corona-Pandemie besondere Vorkehrungen getroffen - an der Seniorenresidenz sogar eigens ein Zelt aufgestellt.