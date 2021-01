Bürgermeisterwahl in Marbach Timo Jung überflügelt Amtsinhaber Jan Trost

Achtungserfolg für Tobias Möhle

Ein Achtungserfolg gelingt Tobias Möhle mit 13,43 Prozent. Besonders viele Stimmen holt er in seinem Heimatort Rielingshausen (22,62 Prozent) und im Wahlbezirk Rathaus in Marbach (21,9 Prozent). Im Zentrum der Kernstadt kommt er damit auf beinahe so viele Stimmen wie Jan Trost (25,71 Prozent). „Ich bin zufrieden und überrascht über den großen Zuspruch“, sagt Möhle, der für sich aber damit rechnete, unter den ersten Drei einzulaufen. Das Abschneiden im Hörnle (11,46 Prozent) und bei der Briefwahl (8,83 Prozent) zieht sein Ergebnis etwas in die Tiefe. „Bei der Briefwahl wurden die Stimmen deutlich früher abgegeben“, so Möhle – was beim zweiten Wahlgang anders sein wird. Tritt er erneut an? „Das Ergebnis möchte ich eine Nacht sacken lassen, bevor ich mich endgültig entscheide.“







Abgeschlagen sind die weiteren Kandidaten Andreas Freund, Edwin Kubotat, Dennis Rickert und Ulrich Raisch. Für Freund ist das Ergebnis „ernüchternd“. Er sei spät in den Wahlkampf eingestiegen und muss das Ergebnis verorten, bevor er sich in Richtung zweiter Wahlgang entscheidet. Engagieren möchte er sich in der Schillerstadt so oder so: Mit einem Projekt, das die Kinderbetreuung der Schulen in der Mittagspause verbessert.

Edwin Kubotat nimmt den Hut

Edwin Kubotat spricht von einem erwartbaren Ergebnis. „Dort, wo ich keine Flyer verteilt habe, bekam ich auch keine Stimmen“, stellt er fest und verweist damit auf Rielingshausen. Seine Ideen seien einfach zu städtisch, meint er schmunzelnd. „Und ich habe scheinbar nicht ins Narrativ eines Bürgermeisters gepasst“, sagt Kubotat, der beim zweiten Wahlgang nicht mehr anzutreten wird und der Tobias Möhle als den „Gewinner des Abends“ sieht. Dennis Rickert blieb als einziger Kandidat der Ergebnisverkündung fern. „Ich möchte mich erst mit meinem Wahlkampfteam abstimmen“, sagt er auf telefonische Anfrage nach einer Reaktion aufs Ergebnis. Ulrich Raisch ziert mit 15 Stimmen das Ende. „Ich freue mich über jede Stimme.“ Beim zweiten Wahlgang sei er dabei, außer es zeichne sich ab, „dass es zu einer Schlammschlacht kommt“.

Kommentar zur Wahl: Wunsch nach Veränderung