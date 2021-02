Bürgermeisterwahl in Marbach Jan Trost schafft die Wende

Für die Schillerstadt hätte sich auch Timo Jung gerne in den nächsten Jahren eingesetzt. Und er konnte sich prozentual sogar im Vergleich zum ersten Durchgang steigern. Doch am Ende reichte es nicht. „Klar, momentan überwiegt die Enttäuschung. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr starkes Ergebnis. Es zeigt, dass in dieser Stadt neue Ideen auf großen Anklang stoßen“, sagte er. Respekt zollte er Jan Trost, dass er nochmal alles in die Waagschale geworfen habe. „Ich wünsche ihm eine glückliche Hand für die nächsten acht Jahre zum Wohle dieser Stadt“, so Jung. Die Kommune habe unglaubliches Potenzial, das es zu schöpfen gelte. Warum es ihm selbst nicht gelang, den Sieg ins Ziel zu retten, konnte er ad hoc nicht sagen. So weit sei er in der Analyse noch nicht.