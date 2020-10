Bürgermeisterwahl in Marbach In drei Wochen fällt der Startschuss im Wahlkampf

Marbach - Die Zeit rast. In vier Monaten werden die Marbacher an die Wahlurne gebeten. Bürgermeister Jan Trost stellt sich am 24. Januar zur Wiederwahl. Das hatte der Amtsinhaber schon im Jahresinterview im Dezember 2019 mit unserer Redaktion erklärt. Trosts erste Amtszeit endet am 31. März. Die Stelle wird das erste Mal am 23. Oktober und ein zweites Mal eine Woche später im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Im Ausschreibungstext fehlt der Hinweis, dass der Amtsinhaber noch einmal antritt. Das hatte das Ratsgremium auf Antrag der CDU im Juni beschlossen. Üblicherweise wird der Verzicht auf den Passus bezüglich der Kandidatur des Amtsinhabers in der Stellenausschreibung als Signal des Gemeinderates an mögliche Bewerber verstanden, dass das Gremium nicht in Gänze hinter dem Rathauschef steht. Die Mehrheit im Gemeinderat für das Weglassen des Passus kann als gewisses Misstrauensvotum gewertet werden. Inzwischen sind drei Monate ins Land gegangen.