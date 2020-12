Bürgermeisterwahl in Marbach Die Grünen unterstützen Timo Jung

Der Ortsverband wie auch die Gemeinderatsfraktion von Bündnis‘90/Die Grünen in Marbach haben sich nach intensiven Gesprächen einhellig dazu entschlossen, Timo Jung in der anstehenden Bürgermeisterwahl zu unterstützen. Das wurde am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Marbach stehe vor großen Herausforderungen wie etwa Revitalisierung der Innenstadt, die Lösung der Verkehrsprobleme oder die hohe finanzielle Last der Stadt. "Dafür benötigen wir einen Bürgermeister, der kreativ ist, der eigene Ideen und Vorstellungen hat, der seine Verwaltung motivierend leitet und über einen ausgeprägten Gestaltungswillen verfügt", heißt es von Seiten der Grünen: "Timo Jung trauen wir zu, ein solcher Bürgermeister zu sein."