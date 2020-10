Bürgermeisterwahl in Marbach Ab Samstag dreht sich das Wahlkarussell

Genau geregelt ist auch das weitere Prozedere. Bis spätestens Dienstag, 29. Dezember, 18 Uhr, müssen Kandidaten ihr Interesse an dem Amt hinterlegt haben. Gewählt wird am 24. Januar. Sollte an diesem Tag die Entscheidung noch nicht gefallen sein, wird es am 7. Februar einen zweiten Urnengang geben. Ein Fragezeichen steht damit nur hinter den Kandidatenvorstellungen der Stadt. Geplant ist, dass sich die Bewerber am 15. Januar in der Marbacher Stadthalle und drei Tage danach in der Rielingshäuser Gemeindehalle vor Publikum präsentieren. Stand jetzt dürften 100 Besucher mit von der Partie sein, sagt Christine Schläfle. „Und wir hoffen auch, dass es dabei bleibt“, betont sie. Doch wegen Corona weiß man ja nie. Sollten aber letztlich keine Zuschauer zugelassen sein, kann man sich auch online ein Bild von den Kandidaten machen. Man werde sowohl einen Live-Stream anbieten als auch eine Aufzeichnung auf der Homepage einstellen, erklärt Schläfle.