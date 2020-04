Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen Ungewöhnliches Format kommt gut an

Auf den Hinweis von Karin Götz, dass mit dem Neubau des Kinderhauses aktuell genügend Betreuungsplätze da seien, dass sich das aber mit möglichen Neubaugebieten ändern könne, sagte Robin Reindl, man könne die Gruppen ein Stückweit ausweiten und, falls neue Wohngebiete kämen, „die Bedarfslage anpassen“. Marcus Kohler betonte, man könne ja aufgrund der vorliegenden Zahlen schon im Vorfeld genau sagen, wer in ein bis zwei Jahren in die Kita oder die Schule komme. Im Übrigen denke er nicht, dass ein „exorbitantes Wachstum“ gut für die Gemeinde sei; da brauche man Augenmaß.

Ob er sich eine Ganztagesschule am Ort vorstellen könne, wollte Karin Götz von Reindl wissen. Die Schule sei sehr ausgelastet, entgegnete dieser, man bräuchte dringend die Räume, in denen jetzt noch der Hort untergebracht sei. Kohler ergänzte, man müsse auch über das Thema Mensa weiter nachdenken und, wenn sie gebaut werde, sie so anlegen, dass in 15 oder 20 Jahren auch eine andere Nutzung möglich sei. Das sei für ihn auch eine Frage der Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit

Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Kandidaten, auch privat? Robin Reindl erklärte, er kaufe im Hofladen ein und sei im letzten Sommer mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren. Marcus Kohler sagte, er habe ein papierloses Büro und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, außerdem habe er eine Nachhaltigkeitsgruppe gegründet. Kommunal gesehen sprach Reindl exemplarisch den Arbeitskreis Biotop an, den er mithilfe eines Bacheloranden vorantreiben möchte, und verwies auf Arbeitsanweisungen und Förderungen durch das Landwirtschaftsministerium, in dem er arbeitet. Kohler sprach sich für eine weitere Förderung von Solaranlagen aus und sagte, man müsse darauf achten, wo es Einsparpotenzial gebe. Wichtig sei es zudem, auch schon im Kindergarten beispielsweise darauf zu achten, ob man Plastikmaterial verwende, denn „die Kinder tragen das mit nach Hause“. Vor allem jedoch könne man nur etwas erreichen, wenn alle an einem Strang zögen – Rathaus, Biotop-Arbeitskreis, Landwirte und Bauhof.



