Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen Marc Fuchs zieht zurück

Sein Vertrauen spreche er nun Marcus Kohler aus, der sich im ersten Durchgang mit Robin Reindl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatte. Im Wahlkampf habe Kohler „durch seine Erfahrung in der kommunalen Politik überzeugt, auch verfügt er als Geschäftsführer über umfangreiches Führungswissen, welches man in dieser Position benötigt. Besonders gefallen hat mir, dass er einen fairen Wahlkampf gemacht hat, was nicht selbstverständlich ist. Auch hoffe ich, dass er die Verkehrsprobleme in Erdmannhausen durch seine Kontakte zum Landrat in Ludwigsburg lösen kann“, erklärt Fuchs.