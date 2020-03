Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen Landrat: keine reine Briefwahl

Wegen der Corona-Krise war in Erdmannhausen die Frage aufgekommen, ob beim zweiten Wahlgang bei der Bürgermeisterwahl am 5. April auf die Wahllokale verzichtet und stattdessen eine reine Briefwahl durchgeführt wird (wir berichteten). Diese Frage verneint nun Landrat Dietmar Allgaier am Dienstagabend auf Anfrage unserer Zeitung.