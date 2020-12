Marbach - Mit Dennis Rickert gibt es einen weiteren Bewerber ums Amt des Marbacher Bürgermeisters. Der 25-jährige Ludwigsburger ist Mitglied von Die Partei und trete auch mit deren Unterstützung in der Schillerstadt an, sagt Rickert, der an der Pädagogischen Hochschule Erwachsenenbildung mit Politik studiert und zuvor eine Ausbildung zum Polizisten gemacht hat. „Ich werde gemeinsam mit engagierten Bürger*Innen Politik für Arbeiter*innen, Rentner*innen, Wohnungssuchende, Partypeople & Familien machen, die sich Sorgen um die Zukunft machen“, verkündet er via Pressemitteilung.